Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) прекратил работу в РФ

В Центре исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) известили о прекращении работы организации на территории России. Основная причина - преследование властями РФ независимой журналистики.

"Сейчас наша работа в России может принести местным журналистам больше вреда, чем пользы. Это не значит, что мы прекратим писать о масштабной коррупции в этой стране. Просто мы понимаем, что правительство, по своему обыкновению, будет наказывать своих же граждан за сотрудничество с нами", - рассказал сооснователь и главный редактор OCCRP Дрю Салливан.

Глава центра напомнил, что за последние два месяца подавляющее большинство сотрудничающих с организацией журналистов попали в списки "иностранных агентов" либо стали "нежелательными". Многих данное обстоятельство вынудило прекратить заниматься своей профессиональной деятельностью и закрыть независимые издания.

Российским работникам OCCRP предложено переехать в другие страны. Отказавшимся выплатили пособия и помогли найти новую занятость.

Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) представляет собой некоммерческую организацию, объединяющую более пятидесяти независимых СМИ со всего мира.