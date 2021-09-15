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Новости 14:56

Петербургское отделение СЖР призывает избиркомы соблюдать права журналистов на выборах

фото ЗакС политика Петербургское отделение СЖР призывает избиркомы соблюдать права журналистов на выборах

В преддверии выборов в петербургском отделении Союза журналистов России обратились к городским избиркомам и правоохранительным органам с призывом соблюдать законные права работников прессы и не мешать освещению электорального процесса. Призыв регионального подразделения СЖР опубликован на его странице в Facebook.

"Нарушение этих прав, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста неприемлемы и подлежат уголовной ответственности согласно статье 144 УК РФ", - напомнили в петербургском СЖР.

Кроме того, представители локального отделения обратились и к коллегам по цеху, призвав их аналогично соблюдать все требования действующего законодательства.

Резюмируя, в петербургском СЖР напомнили о случае с фотокорреспондентом Давидом Френкелем, у которого после общения с силовиками на избирательном участке в ходе голосования по изменению Конституции диагностировали перелом руки. Примечательно, что постфактум к ответственности был привлечен он сам, а не полицейские, применившие к нему грубую силу.


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