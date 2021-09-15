Глава поселка Лисий Нос трижды презентует свою книгу

Руководитель муниципального образования "поселок Лисий Нос" Вадим Грудников ("Единая Россия") написал свою первую книгу, говорится на сайте муниципалитета.

Работу под названием "Самоуправление в поселке Лисий Нос. Современный муниципалитет: перезагрузка" Грудников обещает презентовать минимум трижды: 16, 23 и 28 сентября. Встречи с начинающим писателем проведут в местной библиотеке.

Попасть на мероприятия можно будет только после предварительной регистрации. Всем попавшим подарят по книге с автографом автора.

Фото: vk.com/Лисий Нос каждый день!