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Муниципал 16:25

Глава поселка Лисий Нос трижды презентует свою книгу

фото ЗакС политика Глава поселка Лисий Нос трижды презентует свою книгу

Руководитель муниципального образования "поселок Лисий Нос" Вадим Грудников ("Единая Россия") написал свою первую книгу, говорится на сайте муниципалитета.

Работу под названием "Самоуправление в поселке Лисий Нос. Современный муниципалитет: перезагрузка" Грудников обещает презентовать минимум трижды: 16, 23 и 28 сентября. Встречи с начинающим писателем проведут в местной библиотеке. 

Попасть на мероприятия можно будет только после предварительной регистрации. Всем попавшим подарят по книге с автографом автора.

Фото: vk.com/Лисий Нос каждый день!


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Грудников Вадим Маркович 

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