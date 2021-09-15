"Он сделал невообразимое": Навальный попал в топ 100 самых влиятельных людей года по версии Times

Российский политик Алексей Навальный попал в перечень ста самых влиятельных людей 2021 года по версии журнала Time.

Оппозиционера включили в категорию "Кумиры" (Icons), в которой также состоят принц Гарри и его супруга Меган Маркл, певицы Бритни Спирс и Долли Партон, теннисистка Наоми Осака и другие.

Читателям о Навальном и его достижениях поведал глава Совета "Фонда защиты прав человека" Гарри Каспаров.

"В этом году активист российской оппозиции Алексей Навальный сделал невообразимое: он проявил самоотверженность и храбрость. В январе, оправившись в Германии после почти смертельного отравления, Навальный вернулся в Россию. Несмотря на ― или потенциально из-за ― значительного внимания внутри страны и всего мира к его попытке убийства и возвращения, его арестовали после приземления", - сообщается в аннотации Каспарова.

Он напомнил также о последовавших после возвращения политика на родину и его заключения в тюрьму протестах, ставших самыми масштабными за последние годы, а также о том, как жестоко они подавлялись.

Все антикоррупционные проекты Навального признаны экстремистскими, продложил Каспаров, а сам он отбывает срок по делу, по которому уже даже ЕСЧП обязала РФ выплатить ему компенсацию за преследование.

"Даже всемогущий диктатор признает силу одного бесстрашного человека", - резюмировал Каспаров.