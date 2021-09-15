           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:53

В течение недели с петербургских улиц уберут около 400 незаконных рекламных щитов

фото ЗакС политика В течение недели с петербургских улиц уберут около 400 незаконных рекламных щитов

В течение текущей недели с улиц Петербурга демонтируют порядка 400 установленных незаконно рекламных конструкций, говорится в сообщении комитета по печати и взаимодействию со СМИ на его странице "ВКонтакте".

Отмечается, что уберут и щиты, у которых есть владельцы, и "нелегитимные" сооружения.

"Все они размещены без законных на то оснований. В адрес владельцев, если таковые были установлены, направлялись предписания для самостоятельного демонтажа незаконных конструкций. В связи с их неисполнением, конструкции будут демонтированы силами комитета", - уточнили в комитете.

Согласно закону, конструкции будут храниться на складе ведомства в течение двух месяцев, после чего отправятся на утилизацию - если их не заберут владельцы.

В августе петербургские улицы "зачистили" от 2 133 незаконных рекламных и информационных конструкций.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости15 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru