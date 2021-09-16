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Новости 11:31

"Приезжай в Петербург, и я лично плюну тебе в глаза": Милонову не понравилось видео Яшина о нем

фото ЗакС политика "Приезжай в Петербург, и я лично плюну тебе в глаза": Милонову не понравилось видео Яшина о нем

Вышедший накануне 20-минутный видеоролик оппозиционера Илья Яшина, посвященный петербургскому единороссу Виталию Милонову, его главный герой посмотрел "со смехом". По крайней мере, об этом он рассказал в своих социальных сетях, добавив, что биографическая работа изобилует фейками и недостойными пассажами в адрес прошлых политических союзников Милонова, которые сегодня уже мертвы. Речь идет о депутатах ЗакСа в разные годы Галине Старовойтовой и Вадиме Тюльпанове.

"Яшин, приезжай в Петербург, и я лично плюну тебе в глаза за твою ложь и яд, которые ты исторг из своих гнилых клыков в адрес людей, которые не могут тебе ответить", - внезапно переходит от смеха к угрозам автор поста.

Отвечая столичному мундепу, думский депутат Милонов не гнушается личных оскорблений и использует целый ряд уничижительных определений для оппонента.


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Упоминаемые персоны
Милонов Виталий Валентинович 

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