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Новости 13:20

На территории СПбГУ появился Японский сад

фото ЗакС политика На территории СПбГУ появился Японский сад

В Ботаническом саду СПбГУ благоустроили один из участков, превратив его в Японский сад, сообщает пресс-служба университета. На церемонии открытия зеленой зоны, в частности, присутствовал глава КГИОП Сергей Макаров, которого новый зеленый уголок заинтересовал с научно-познавательной точки зрения, поскольку японский принцип организации сада заметно отличается от принятых в Петербурге европейских стандартов.

"Именно в Петербургском императорском университете впервые в Российской империи 150 лет назад началось преподавание японского языка. <...> А в этом учебном году у нас пройдет первый и пока единственный в стране выпуск юристов с углубленным знанием японского языка, культуры и права", – произнесла на мероприятии и. о. ректора Елена Чернова.

В свою очередь, генконсул Ясумаса Иидзима поблагодарил российскую сторону за "неугасаемое внимание" к японской культуре.

Создание Японского сада стало частью работ по реставрации и приведению в порядок всего Ботанического сада, которые планируют окончить к торжествам в честь 300-летия главного петербургского вуза, выпадающего на 2024 год.

фото: пресс-служба СПбГУ


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