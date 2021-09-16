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Новости 14:54

Финляндия продлила "антивирусные" ограничения на границе с РФ

фото ЗакС политика Финляндия продлила "антивирусные" ограничения на границе с РФ

Финские власти пролонгировали действие антиковидных ограничений на границе с Россией вплоть до 10 октября, информирует МИД скандинавской страны.

Решение обусловлено тем, что "достигнутый охват вакцинацией еще не был оценен как адекватный, и риск перегрузки здравоохранения сохраняется". Ограничения на пересечение государственных границ коснутся не только РФ, но и иных соседей Финляндии, уточняет РИА "Новости".

Въезд в северного соседа РФ возможен только для граждан, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19 препаратами, одобренными ВОЗ или Европейским агентством лекарственных средств (EMA).


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