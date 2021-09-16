Глава Минздрава объявил о значительном снижении употребления алкоголя в РФ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко озвучил статистические данные, касающиеся употребления россиянами спиртных напитков, и отметил положительную динамику: с 2008 года главный показатель снизился более чем в полтора раза. Если тринадцать лет назад на душу населения выпивалось 15,7 литров этанола в год, то в 2020 году речь шла уже только о 9,1 литрах. При этом смертность от алкогольных отравлений за тот же период снизилась на 60%.

"Изменение отношения общества к алкоголю - длительный процесс. Наш пример показывает, что это возможно. Российская Федерация твердо привержена видению безопасного Европейского региона ВОЗ, свободного от вреда, причиняемого алкоголем, и предпринимает все усилия, чтобы воплотить это видение в жизнь", - приводит слова чиновника РИА "Новости".

По оценке Мурашко, федеральный проект "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" включает в себя современные и эффективные меры и методики.