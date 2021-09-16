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Новости 18:32

Беглов утвердил прожиточный минимум на 2022 год – 12 428 рублей

фото ЗакС политика Беглов утвердил прожиточный минимум на 2022 год – 12 428 рублей

Петербургский глава Александр Беглов подписал указ об утверждении прожиточного минимума на 2022 год, оповестили в пресс-службе Смольного.

Так, в грядущем году величина прожиточного минимума составит 12 428 рублей: для трудоспособного населения – 13 571,9 рубль, для пенсионеров – 10 688,1 рублей, для детей – 12 055,2 рублей.

Кроме того, в сообщении пресс-службы городского правительства говорится о появлении в 2024 году новых моделей центров занятости населения – современных Кадровых центров. 

Ранее депутаты Госдумы выступали с инициативой увеличить прожиточный минимум вдвое. В 2021 году показатель достиг отметки 11 653 рубля.


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