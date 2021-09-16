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В комздраве объяснили сентябрьский рост заболеваемости коронавирусом

фото ЗакС политика В комздраве объяснили сентябрьский рост заболеваемости коронавирусом

Недавний рост числа новых случаев заражений коронавирусом и COVID-госпитализаций нашел объяснение у чиновников петербургского комитета по здравоохранению. С их точки зрения, имеет место сезонный эпидемиологический подъем. При этом мощности созданной в городе "коронавирусной" медицинской инфраструктуры позволяют не беспокоиться на тему размещения больных.

"При росте заболеваемости и сокращении коечного фонда, естественно, новые койки будут открываться. Пока порядка 20% свободных коек есть", - цитирует пресс-службу профильного комитета "Интерфакс".

Напомним, что в Петербурге накануне было зафиксировано 1609 новых коронавирусных заражений и 300 госпитализаций, тогда как по данным от 16 сентября эти показатели выросли до 1653 и 345, соответственно.


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