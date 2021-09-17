За оправдание терроризма в интернете читинец получил шесть лет колонии

Житель Читы, по версии следствия одобрительно высказавшийся в социальных сетях о теракте 2018 года в Архангельске, получил от Первого восточного окружного военного суда приговор в виде шести лет колонии общего режима, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

"Установлено, что читинец умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, в нарушение федерального законодательства о противодействии терроризму разместил в сети материалы, оправдывающие теракт в здании архангельского областного УФСБ в 2018 году", - говорится в пресс-релизе.

Из сообщения также следует, что в ходе следствия фигурант дела угрожал нападением на силовиков и на их собственность.

Отметим, что ранее "спавшую" статью об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) стали активно применять с начала 2019 года. Почти все дела по ней в России с тех пор связаны с публичными высказываниями граждан о самоподрыве молодого человека в приемной архангельского УФСБ в октябре 2018 года. Наибольший медийный резонанс получило преследование журналистки Светланы Прокопьевой, посвятившей упомянутому теракту аналитический текст, что обернулось для нее обвинительным приговором. Суд взыскал с Прокопьевой прошлым летом полмиллиона рублей.