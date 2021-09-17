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НИИ Роспотребнадзора: Пока преждевременно говорить о новой волне коронавируса в России

фото ЗакС политика НИИ Роспотребнадзора: Пока преждевременно говорить о новой волне коронавируса в России

Пока рано говорить о новой волне коронавируса в России, хотя рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями идет, передает "Интерфакс" со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

По словам Горелова, с началом осеннего похолодания "некоторый подъем заболеваемости респираторными вирусными инфекциями неизбежен".

"Тем не менее, говорить о новой волне коронавируса преждевременно. Пока ситуация достаточно стабильная, а незначительные суточные колебания заболеваемости, в пределах 2-3%, для фазы стабилизации допустимы", - отметил он.

Горелов отметил, что в целом по России сейчас циркулирует дельта-штамм, который практически вытеснил остальные. Другие встречаются в "единичных экземплярах", пояснил он. 

В последние дни в России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. За сутки 16 - 17 сентября зафиксировано почти 20 тысяч случаев по стране.

 


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