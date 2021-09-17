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Новости 14:09

Путин хочет выплатить по 50 тысяч рублей всем блокадникам

фото ЗакС политика Путин хочет выплатить по 50 тысяч рублей всем блокадникам

Ушедший на самоизоляцию президент РФ Владимир Путин выступил с очередной социальной инициативой, касающейся раздачи денег. На этот раз он предлагает предоставить единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей всем жителям блокадного Ленинграда и всем награжденным за оборону Ленинграда, передает сайт Кремля.

"Поддержка блокадников это наш священный, нравственный долг. В связи с 80-летней годовщиной открытия Дороги жизни предлагаю провести единовременную выплату гражданам России, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Жителю блокадного Ленинграда", постоянно проживающим на территории нашей страны, а также в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье", - произнес глава государства в разговоре по видеосвязи с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Отметим, что в конце августа, в преддверии выборов Путин постановил выплатить по 15 тысяч рублей всем военнослужащим и по 10 тысяч - всем пенсионерам.

UPD 14:35 Текст указа о выплатах по 50 тысяч рублей появился на сайте Кремля


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