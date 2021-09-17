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Главу ВТБ Костина наградили почетным знаком "За заслуги перед Санкт-Петербургом"

фото ЗакС политика Главу ВТБ Костина наградили почетным знаком "За заслуги перед Санкт-Петербургом"

В здании петербургского правительства 17 сентября губернатор Александр Беглов вручил председателю правления банка ВТБ Андрею Костину почетный знак "За заслуги перед Санкт-Петербургом", передает пресс-служба Смольного.

"Банк БТБ – давно стал стратегическим партнером Санкт-Петербурга. При его участии успешно реализован ряд важнейших инфраструктурных проектов. Уверен, успех ждёт все наши новые совместные инициативы", - считает Беглов, благодарный Костину за его неослабевающий интерес к городу.

Среди инициатив, о которых упомянул губернатор, выделяются строительство новых станций метро и модернизация аэропорта "Пулково". Беглову в том числе важно, что возглавляемый Костиным банк из года в год не забывает о поддержке культурных проектов и учреждений города.

фото: kremlin.ru


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