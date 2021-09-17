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Новости 14:53

Путин: Перерегистрация "Газпрома" даст Петербургу до конца года еще 17 млрд рублей

фото ЗакС политика Путин: Перерегистрация "Газпрома" даст Петербургу до конца года еще 17 млрд рублей

В ходе видеоконференции с губернатором Петербурга Александром Бегловым президент Владимир Путин позитивно оценил последствия будущего переезда главного офиса "Газпрома" в город на Неве и перерегистрации крупнейшей госкомпании.

"Соответствующие здания там уже возвели, которыми теперь Питер может по праву гордиться. Так вот: "Газпром" в Санкт-Петербурге перерегистрируется как налогоплательщик, и это даст городскому бюджету уже в текущем году дополнительно 17 миллиардов рублей, а в следующем году – порядка 40 миллиардов рублей. Хочу подчеркнуть – дополнительно, это те средства, которых раньше у города не было", - приводятся слова президента на сайте Кремля.

По мнению Путина, столь существенный приток денег должен использоваться для реализации наиболее приоритетных для города задач, причем так, чтобы результат расходования этих средств был "зримым" для жителей.


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