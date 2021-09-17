Умерла судья, заменившая условный срок Алексею Навальному по делу "Ив Роше" на реальный

Судья Симоновского суда Москвы Наталья Репникова, которая вынесла решение о замене Алексею Навальному условного срока по по делу "Ив Роше" на реальный, скончалась, передает Znak.com.

Первым о смерти судьи сообщил депутат муниципального округа Филевский парк Вадим Коровин в Twitter. В пресс-службе суда подтвердили, что Репникова "отчислена 18.08.2021 года в связи с ее смертью". Причина не называется.

В начале февраля Симоновский суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный. Службу не устроило, что Навальный, проходя лечение и реабилитацию в Германии после отравления, не отмечался у инспектора, как того требовал условный срок. Сейчас политик находится в колонии № 2 в Покрове, Владимирская область. В колонии Навальный столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, в итоге его сторонники трижды выходили на крупные акции протеста по всей России.