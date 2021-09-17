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Пассажиропоток Пулково превзошел прошлогодние значения

фото ЗакС политика Пассажиропоток Пулково превзошел прошлогодние значения

Управляющая компания аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" через свою пресс-службу обнародовало свежую статистику пассажиропотока. Из нее следует, что за первые восемь месяцев года аэропортом воспользовались на 600 тысяч больше пассажиров, чем за тот же период прошлого года (11,6 млн против 11 млн человек).

"При этом он [пассажиропоток] на 12% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. На внутренних рейсах обслужено 10,4 млн пассажиров (+28% к аналогичному периоду 2019 года)", – гласит сообщение.

Тремя самыми популярными внутренними направлениями с января стали Москва, Сочи и Калининград, а международными — Анталья, Стамбул и Ларнака.

Отметим, что коронавирусные ограничения на передвижение россиян ввели не в начале прошлого года, а только в разгар марта, но они были гораздо строже ограничений, действовавших и продолжающих действовать в 2021 году.


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