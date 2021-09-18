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Прогулочный катер затонул после столкновения с опорой Гренадерского моста в Петербурге

фото ЗакС политика Прогулочный катер затонул после столкновения с опорой Гренадерского моста в Петербурге

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства столкновения катера с опорой Гренадерского моста в Петербурге, сообщили представители ведомства.

Катер "Премьера" столкнулся с опорой моста в Большой Невке около 5 утра 18 сентября. Из-за полученных повреждений у Кантемировского моста он частично ушел под воду. 

На борту находились четыре человека, все спаслись, но трое из них оказались в больнице. С какими травмами и какой степени - не уточняется. Топливо из катера в Неву, по словам прокуроров, не утекло. При этом "Петербургский дневник" со ссылкой на источник пишет, что из поврежденной кормовой части все же подтекает топливо, и на место направлены сотрудники ГУП "Пиларн" для его уборки.

Сейчас ведутся работы по извлечению судна из воды. На месте работают в том числе работники транспортной прокуратуры и сотрудники правоохранительных органов. Прокуратура выяснит обстоятельства, оценит действия ответственных лиц и примет меры, если найдет основания.

 


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