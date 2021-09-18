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Новости 11:52

В России выявили свыше 20 тысяч случаев COVID-19 за сутки впервые с августа

фото ЗакС политика В России выявили свыше 20 тысяч случаев COVID-19 за сутки впервые с августа

В России за последние сутки выявлено 20 329 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. В последний раз более 20 тысяч случаев регистрировали 22 августа.

Нарастающим итогом за время эпидемии выявлено 7 254 754 случая заболевания. По официальным данным, от инфекции умерли 197 425 человек, 799 летальных исходов внесены в статистику за последние сутки.

В Петербурге заболел еще 1 791 человек. В Москве наибольшее количество заболевших за сутки - 2 746 человек. В Подмосковье - 915 новых пациентов. В Ленобласти заразились еще 196 человек.


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