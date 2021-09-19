Председатель "Яблока" Рыбаков принял участие в голосовании

Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков 19 сентября проголосовал на выборах депутатов Государственной думы и Законодательного собрания Петербурга, сообщает корреспондент ЗАКС.Ру.

Как заявил Рыбаков журналистам после того, как опустил бюллетени в урну, на участок он пришёл в хорошем настроении, так как рад тому, что у россиян есть выборы.

— Да, такие, какие есть, но они у нас есть. У граждан нашей страны один раз в пять лет есть возможность самим определить свою судьбу и будущее своей страны. Это тот день, когда этой возможностью надо воспользоваться. Потом не нужно пенять, что за вас кто-то проголосовал и за вас кто-то определил вообще будущее, — заявил Рыбаков.

Он призвал избирателей не думать, что все заранее предрешено и заранее известно.

Поддержать однопартийца пришли другие кандидаты от "Яблока": депутат Заксобрания Борис Вишневский, уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов и пресс-секретарь партии Дмитрий Анисимов.

Рыбаков возглавил общефедеральный список кандидатов "Яблока" на выборах в Государственную думу восьмого созыва.

Константин Леньков