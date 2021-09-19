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Новости 10:38

Председатель "Яблока" Рыбаков принял участие в голосовании

фото ЗакС политика Председатель "Яблока" Рыбаков принял участие в голосовании

Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков 19 сентября проголосовал на выборах депутатов Государственной думы и Законодательного собрания Петербурга, сообщает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Как заявил Рыбаков журналистам после того, как опустил бюллетени в урну, на участок он пришёл в хорошем настроении, так как рад тому, что у россиян есть выборы. 

— Да, такие, какие есть, но они у нас есть. У граждан нашей страны один раз в пять лет есть возможность самим определить свою судьбу и будущее своей страны. Это тот день, когда этой возможностью надо воспользоваться. Потом не нужно пенять, что за вас кто-то проголосовал и за вас кто-то определил вообще будущее, — заявил Рыбаков. 

Он призвал избирателей не думать, что все заранее предрешено и заранее известно. 

Поддержать однопартийца пришли другие кандидаты от "Яблока": депутат Заксобрания Борис Вишневский, уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов и пресс-секретарь партии Дмитрий Анисимов. 

Рыбаков возглавил общефедеральный список кандидатов "Яблока" на выборах в Государственную думу восьмого созыва. 

Константин Леньков


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