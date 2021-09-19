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Карачаево-Черкесские депутаты переизбрали главу республики Темрезова

фото ЗакС политика Карачаево-Черкесские депутаты переизбрали главу республики Темрезова

В Карачаево-Черкесии депутаты регионального парламента единогласно (48 голосами) переизбрали главой республики 45-летнего Рашида Темрезова, управляющего ей в течение десяти последних лет. После голосования он принял присягу и официально вступил в должность, передает РИА "Новости".

"Клянусь при осуществлении полномочий главы Карачаево-Черкесской республики уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Защищать права и верно служить многонациональному народу Карачаево-Черкесской республики. Соблюдать и защищать конституцию и законы РФ, Карачаево-Черкесской республики", – произнес чиновник на церемонии принятия присяги.

В Карачаево-Черкесии, как и по всей стране, осенью 2004 года отменили прямые выборы главы региона. В отличие от многих других субъектов РФ, в северо-кавказскую республику они с тех пор так и не вернулись.


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