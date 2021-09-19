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"Яблочник" Страхов призвал аннулировать итоги выборов на УИК №908 из-за надомного голосования в несколько минут

фото ЗакС политика "Яблочник" Страхов призвал аннулировать итоги выборов на УИК №908 из-за надомного голосования в несколько минут

Кандидат в депутаты Госдумы от "Яблока" Кирилл Страхов пожаловался в ЦИК и Горизбирком на надомное голосование на УИК №908 в Красногвардейском районе, сообщили в петербургском "Яблоке".

По словам представителей партии, согласно актам комиссии, 18 сентября было проведено три надомных голосования, продлившиеся несколько минут. Так, в 13:25 того дня члены УИК вышли на надомное голосование, в ту же минуту вернулись и, согласно документам, якобы обошли пять избирателей. Также они вернулись с семью бюллетенями, выйдя в 14:05 и вернувшись в 14:10 и с семнадцатью - "проведя" на надомном голосовании минуту с 17:04 до 17:05. 

В конце дня голосования бюллетени были переложены в сейф-пакет, но за сутки до начала подсчета голосов в актах появились подписи членов комиссии и печати, свидетельствующие об их вскрытии, указал Страхов. При этом подписи и печати стоят под пустыми строками, и сколько бюллетеней обнаружили после вскрытия, неизвестно. Страхов намерен добиться аннулирования голосования на участке.

 


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