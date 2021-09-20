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Новости 10:02

Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете, есть пострадавшие

фото ЗакС политика Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете, есть пострадавшие

Занятия в Пермском государственном университете прервались из-за стрельбы: неизвестный пришел в здание вуза с оружием, информирует "Интерфакс". По предварительным данным, есть пострадавшие.

На видео, которые публикую очевидцы с места событий, слышны звуки выстрелов, студенты спешно покидают аудитории, выпрыгивая из окон.

Часть студентов и преподавателей закрылись в аудиториях, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.

Вуз спешно публикует в своих соцсетях рассылку, чтобы учащиеся не приезжали на занятия.

Неизвестный производит стрельбу из травматического оружия, есть один пострадавший, он ранен в голову, ему оказывают медицинскую помощь, делится 59.RU.

Обновлено в 10:22.

Нападавший задержан, сообщили в вузе. Он ранен. По предварительной информации, от его действий пострадали 11 человек.

Обновлено в 11:10.

Следственный комитет сообщил о 8 погибших в результате стрельбы в пермском университете. 19 человек пострадали, уточнили в Минздраве.

Нападавший скончался от полученных при задержании травм.


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