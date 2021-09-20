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Новости 13:26

Сбербанк выделит 2,3 млрд на строительство курортов в Ленобласти

фото ЗакС политика Сбербанк выделит 2,3 млрд на строительство курортов в Ленобласти

На территории столицы Ленинградской области появится курортная недвижимость, которая включит в себя самую крупную в Европе грязевую лечебницу. Проект потребует вложения 210 млрд рублей, из которых 2,3 млрд выделит Сбербанк, о чем сообщает его пресс-служба.

"Сбербанк и ООО "СЗ "Гатчинская Гольф-Деревня" подписали соглашение о финансировании строительства жилых домов и комплексной инженерной подготовки территории регионального курорта Gatchina Gardens на общую сумму 2,3 млрд рублей", - гласит сообщение.

Проект претворяет в жизнь скандинавская группа CastorX Capital. Участок, который займет курортная недвижимость, займет 620 га. К 2030 году, помимо 15-этажных домов, запланировано появление аквапарка, гольф-клуба и иных досуговых заведений.


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