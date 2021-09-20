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Новости 17:45

Путин продлил срок действия продуктовых контрсанкций

фото ЗакС политика Путин продлил срок действия продуктовых контрсанкций

Президент РФ Владимир Путин продлил режим так называемых "антисанкций", введенных в ответ на санкции западноевропейских стран, которые осудили присоединение Крыма в 2014 году.

Эмбарго на ввоз продовольствия, изданное в виде указа 6 августа 2014 года, продолжит действовать в течение 2022 года. Обновленный документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Контрсанкции регулярно подвергаются критике со стороны оппозиции, общественников и публицистов, недовольных тем, что на границе давят бульдозерами качественные продукты питания исключительно по политическим мотивам в условиях, когда сам президент признает высокий уровень бедности населения.


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