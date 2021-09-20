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Большинство петербургских медучреждений работает с электронными медкартами пациентов

фото ЗакС политика Большинство петербургских медучреждений работает с электронными медкартами пациентов

По случаю попадания петербургского проекта "Портал врача" в тройку лучших проектов общенационального конкурса "Проф-IT.2021" губернатор Александр Беглов объявил о том, что город преуспел в области цифровизации медучреждений. По его данным, с электронными медицинскими картами петербуржцев на постоянной основе имеют дело через "Портал врача" 215 из 250 городских больниц и поликлиник.

"Это значительно упрощает работу врачей, меньше тратится времени на поиск нужной информации, проведение диагностики, назначения лечения", - приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

Оставшиеся 35 медучреждений в настоящее время подключают к системе. Отмечается, что персональные данные при таком методе работы остаются защищенными и дублируются в бумажном варианте.


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