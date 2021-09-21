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Открывшего стрельбу в пермском университете направят на психиатрическую экспертизу

фото ЗакС политика Открывшего стрельбу в пермском университете направят на психиатрическую экспертизу

Студенту Тимуру Бекмансурову, который открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, передает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам источника, медики определят психическое состояние Бекмансурова на момент стрельбы, отвечал ли он за свои действия. Пока Бекмансуров остается в больнице в тяжелом состоянии.

Министерство безопасности Пермского края опубликовало список погибших в результате трагедии:

  • Энгаус Маргарита Геннадиевна – 66 лет;
  • Арамелев Ярослав Алексеевич – 19 лет;
  • Самченко Ксения Павловна – 18 лет;
  • Шакирова Екатерина Родомировна – 19 лет;
  • Айгельдина Анна Александровна – 26 лет;
  • Мохова Александра Юрьевна – 20 лет.

28 человек получили ранения в результате стрельбы, 20 из них госпитализированы. В Минобрнауки заявили, что большинство идет на поправку. При этом глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что девять из двадцати госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном университете 20 сентября. Его обезвредил сотрудник ДПС, который одним из первых оказался у главного корпуса университета. Сначала сообщалось, что стрелка ликвидировали, но позже в официальных службах заявили, что он в реанимации. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.


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