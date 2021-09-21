Книгоиздатели просят Роскомнадзор оштрафовать Telegram за пиратские копии книг

Ассоциация по защите авторских прав в интернете обратилась в Роскомнадзор с требованием привлечь Telegram Messenger LLP к административной ответственности за отказ удалять из мессенджера нелегальные копии книг, пишут "Ведомости".

АЗАПИ представляет интересы крупных российских издательств – АСТ, "Эксмо", "Альпина", МИФ, Азбука-Аттикус и других. Его член правления Максим Рябыко подтвердил факт направления письма.

Поводом для заявления стало распространение пиратских копий книг Бориса Акунина в Telegram. АЗАПИ просит привлечь юрлицо мессенджера к ответственности по ч. 2 ст. 13.41 КоАП (неудаление информаци, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством).