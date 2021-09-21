Дзержинский суд оштрафовал двух человек за перфоманс фанатов "Алисы" с фаерами

Дзержинский суд Петербурга привлек к административной ответственности двух человек за перфоманс в честь юбилея фанатского движения группы "Алиса" по статье о массовом пребывании граждан, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

По версии суда, Сергей Северов, Дмитрий Зельгер и еще около 60 человек вечером 18 сентября на Дворцовой набережной в течение пяти минут проводили перфоманс в честь 30-летия фан-движения "Армия Алиса". Жгли красные фаеры, скандировали название группы, слова из песен, выходили на проезжую часть, чем спровоцировали пробку и создали аварийно-опасную ситуацию. Семь человек были задержаны.

Северо в суде указал, что просто проходил мимо, когда к нему подошли десять полицейских и задержали. И его, и Зельгера оштрафовали на 10 тысяч рублей каждого. Всего в суд поступили материалы на семерых фанатов "Алисы".

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру