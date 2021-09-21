Петербургским рестораторам разрешили устанавливать зимние веранды

Петербургское правительство утвердило постановление, по которому владельцам заведений общепита разрешается грядущей зимой установить сезонные веранды. Сделать это можно будет в период с 20 декабря по 15 января, передает сайт телеканала "Санкт-Петербург".

В качестве уличных элементов мебели и благоустройства допускаются, помимо столиков и стульев, кресла, скамейки, вазоны и тенты.

Два главных ограничения касаются площади зимних веранд: они должны обеспечивать предусмотренную нормативами минимальную ширину тротуаров и не быть объемнее, чем внутренние помещения кафе.