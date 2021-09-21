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Новости 11:58

Петербургским рестораторам разрешили устанавливать зимние веранды

фото ЗакС политика Петербургским рестораторам разрешили устанавливать зимние веранды

Петербургское правительство утвердило постановление, по которому владельцам заведений общепита разрешается грядущей зимой установить сезонные веранды. Сделать это можно будет в период с 20 декабря по 15 января, передает сайт телеканала "Санкт-Петербург".

В качестве уличных элементов мебели и благоустройства допускаются, помимо столиков и стульев, кресла, скамейки, вазоны и тенты.

Два главных ограничения касаются площади зимних веранд: они должны обеспечивать предусмотренную нормативами минимальную ширину тротуаров и не быть объемнее, чем внутренние помещения кафе.


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