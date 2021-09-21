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ЕСПЧ счел власти России причастными к отравлению экс-сотрудника ФСБ Литвиненко

фото ЗакС политика ЕСПЧ счел власти России причастными к отравлению экс-сотрудника ФСБ Литвиненко

Европейский суд по правам человека счел российские власти ответственными за отравление бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, следует из постановления, опубликованного на сайте ЕСПЧ.

Суд рассматривал жалобу вдовы Литвиненко Марины. ЕСПЧ посчитал, что есть "веские доказательства" того, что Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, которых обвиняют в отравлении, "действовали как агенты российских властей". По версии суда, российская сторона не предоставила "удовлетворительное и убедительное объяснение" убийству и не опровергла материалы британского следствия.

Также ЕСПЧ счел, что российские власти не провели должным образом свое расследование, которое позволило бы установить факты и, при необходимости, личности виновных в убийстве Литвиненко и повлекло бы их наказание. Вдове Литвиненко суд назначил компенсацию в 10 тысяч евро.

Литвиненко умер в 2006 году от отравления радиоактивным полонием-210. В 2000-м он бежал из России в Великобртанию после того, как на него завели несколько уголовных дел. Литвиненко был соавтором книги "ФСБ взрывает Россию", в которой обвинял российских силовиков в организации взрывов жилых домов в Москве и других терактов. 

Британские власти заявляли о причастности российских властей к убийству экс-офицера ФСБ. По официальной версии Скотланд-Ярда, радиоактивное вещество было подмешано в чай Литвиненко его бывшим коллегой Андреем Луговым и бизнесменом Дмитрием Ковтуном, ранее служившим в ГРУ.


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