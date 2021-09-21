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Мишустин поручил подчиненным готовиться к сокращению использования углеводородов

фото ЗакС политика Мишустин поручил подчиненным готовиться к сокращению использования углеводородов

На совещании с вице-премьерами председатель российского правительства Михаил Мишустин уделил особое внимание теме так называемого энергетического перехода и декарбонизации, то есть постепенного отказа от использования традиционных энергоносителей.

"Мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике. И это уже новая реальность. Нужно готовиться к поэтапному сокращению использования традиционных видов топлива – нефти, газа, угля. Повышать энергоэффективность. Развивать альтернативную энергетику. Строить соответствующую инфраструктуру", - приводится расшифровка его речи на сайте кабинета министров.

Российский премьер поручил своему первому зампреду Андрею Белоусову проконтролировать составление и утверждение до конца года сводного плана действий по адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу.


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