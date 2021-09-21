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Беглов утвердил названия для нескольких безымянных скверов в Петербурге

фото ЗакС политика Беглов утвердил названия для нескольких безымянных скверов в Петербурге

Петербургский губернатор Александр Беглов подписал нормативный акт, по которому вступают в силу новейшие решения городской топонимической комиссии, подобравшей названия для безымянных зеленых зон.

"Продолжаем комплексное благоустройство города - общественных пространств и зеленых зон. 30 новых точек притяжения для горожан появились в 2020 году. В этом году планируем благоустроить порядка 40 объектов. В каждом районе адресная программа благоустройства учитывает особенности территории и историю места", - приводит его комментарий пресс-служба Смольного.

В Василеостровском районе сквер у дома 55 по Наличной улице получил название Анфисин сад, а сквер на набережной Смоленки стал Голодаевским. В Центральном районе сквер на 6-й Советской улице назвали в честь архитектора Петра Егорова, а сквер возле дома 61 по Суворовскому проспекту стал сквером Финансистов. В Петроградском районе, на Песочной набережной появился сквер Метеорологов. Во Фрунзенском районе зеленую зону на улице Белы Куна назвали сквером Псковских десантников. В Кировском районе, у реки Дачной, появлися Шереметевский сквер. Помимо перечисленных выше локаций, названия обрели еще шесть зеленых рекреаций в окраинных районах Петербурга: сквер Часовщиков и Кожевниковский сквер в Петродворцовом районе, сквер Ивана Шинкарева - в Колпинском, сквер Кронштадтской славы - в Кронштадтском, сквер Ваза и сквер Андрея Андреева - в Курортном.


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