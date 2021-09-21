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Студентам Пермского госуниверситета временно запретили покидать общежития после стрельбы в вузе

фото ЗакС политика Студентам Пермского госуниверситета временно запретили покидать общежития после стрельбы в вузе

Руководство Пермского государственного университета запретило студентам из общежитий передвигаться по кампусу до окончания следственных действий по делу о стрельбе в вузе, передает "Новая газета".

Запрет коснулся студентов, которые решили остаться в общежитиях на территории ПГНИУ. Остальных переселяют в другие общежития, например - Пермского политехнического университета.

Русская служба Би-би-си отмечает, что руководство ПГНИУ снабжает студентов едой во время этой изоляции. Сообщается, что территория университета огорожена, на входах и выходах стоят сотрудники полиции в касках и бронежилетах. На сайте Пермского университета опубликован приказ от 21 сентября, который переводит на удаленную работу всех сотрудников вуза в связи с "проводимыми на территории университета оперативно-розыскными мероприятиями". Исключением стали дежурные службы и список сотрудников, утвержденный ректором. 

20 сентября один из студентов ПГНИУ открыл стрельбу в вузе. Шесть человек погибли, 28 получили ранения. Стрелка обезвредил сотрудник ДПС, который одним из первых оказался у главного корпуса университета. Сначала сообщалось, что напавший на вуз ликвидирован, но позже выяснлось, что его доставили в реанимацию. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.


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