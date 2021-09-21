Путин заявил о восстановлении российской экономики после спада из-за пандемии

Президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что экономика России восстановилась, передает ТАСС.

По мнению Путина, недавно речь шла о том, что экономика "в целом восстановилась", а теперь можно сказать, что именно восстановилась. По его словам, в ближайшее время новому созыву Госдумы предстоит принять федеральный бюджет на три года, и там будут, в числе прочего, отражены новые меры по развитию соцсферы, инфраструктуры и поддержке семей.

Путин отметил, что этот вопрос недавно обсуждался "в широком составе", с участием представителей "Единой России". Он предложил расставить на совещании приоритеты федерального бюджета, принять ключевые решения в области бюджетной политики на трехлетку с учетом итогов той встречи, оценок ситуации в глобальной и отечественной экономике.

По словам Путина, по итогам семи месяцев 2021 года ВВП вышел на докризисный уровень. Он заявил, что вызванный пандемией коронавируса спад полностью преодолен.

фото: kremlin.ru