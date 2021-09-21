На восстановление псковских исторических памятников из бюджета РФ хотят выделить 1,5 млрд рублей

Проект федерального бюджета на 2022-2024 годы, подготовленный кабинетом министров, предполагает значительную помощь Псковской области, являющуюся одним из самых бедных российских регионов. Субсидия НКО "Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)", заложенная в документе, представляет собой 1,5 млрд рублей, поделенных на три ближайших года, передает ТАСС.

Организация, выступающая реципиентом бюджетных средств, специализируется на реставрации старинных объектов архитектуры и проведении археологических раскопок. Главный упор делается на восстановлении православных храмов и монастырей, включенных в реестр наследия ЮНЕСКО, которых в Пскове насчитывается десять.