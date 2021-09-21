На правозащитный призыв Байдена Кадыров ответил репликой о "петухах"

Упоминание Чечни в речи президента США Джозефа Байдена послужило поводом для реакции со стороны главы северокавказского региона, Рамзана Кадырова. Байден произнес речь о важности соблюдения прав сексуальных меньшинств и назвал точки на карте мира, актуальные для него в этом отношении. В его перечислении с Чечней соседствовал Камерун.

В ответ глава российского региона, назвав государство Байдена самым агрессивным в мире, остановился на тебе ЛГБТ.

"Байден сделал настолько абсурдное заявление, в ответ на которое я могу только пригласить его в нашу республику, чтобы он воочию убедился, что в Чеченской Республике нет петухов и даже нет такого слова. Вместо них у нас куриные мужья", - говорится в последнем посте Кадырова в его Telegram-канале.

Напомним, что о преследованиях и пытках геев в Чечне выходили целые журналистские расследования и фильмы. Руководство республики склонно отрицать факт каких-либо притеснений гомосексуалистов.