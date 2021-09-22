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На фоне роста COVID-госпитализаций у Покровской больницы вновь выстроились вереницы карет скорой помощи

фото ЗакС политика На фоне роста COVID-госпитализаций у Покровской больницы вновь выстроились вереницы карет скорой помощи

У стен Покровской больницы вновь заметили очереди из машин скорой помощи: днём ранее в Смольном отчитались о росте числа COVID-госпитализаций.

"За вчерашние сутки к приёмному отделению прибыло 65 машин скорой медицинской помощи. Очереди были и будут, так как у нас нет территории, куда заезжают автомобили скорой, все находятся на прилегающих улицах к жилым домам", – приводит "КП-Петербург" комментарий медучреждения.

При этом, по словам собеседника, петербуржцам не следует делать поспешных выводов, поводов для паники нет.

В свою очередь в комитете по здравоохранению города подчеркнули, что нагрузка на стационары обычно заметно увеличивается после выходных, так что ситуация обыденная. 

Напомним, очереди из скорых выстраивались у Покровской больницы и в разгар первой волны пандемии. Тогда в Смольном называли ход развития событий беспрецедентным.


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