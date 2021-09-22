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Новости 10:58

Верховный суд РФ предложил не сажать за преступления, пойти на которые вынудила бедность

фото ЗакС политика Верховный суд РФ предложил не сажать за преступления, пойти на которые вынудила бедность

Верховный суд РФ выступил с инициативой не назначать гражданам наказание, связанное с лишением свободы, в случае, если пойти на преступление их заставило удручающее материальное положение. Единственное условие: обвиняемый должен признать вину и раскаяться в содеянном.

"Суд не имеет права лишь формально ссылаться на степень общественной опасности преступления, а должен детально проанализировать нюансы уголовного дела и обосновать, почему он считает справедливой изоляцию подсудимого от общества. Совершение преступления из-за тяжелого материального положения при признании вины и сожалении о содеянном должно являться для суда аргументом в пользу возможности назначить наказание, не связанное с лишением свободы", – представляет позицию ВС РФ РАПСИ.

Верховный суд пришёл к соответствующей идее, пересмотрев приговор мужчине, осуждённому за контрабанду табака. Вместо трёх лет тюрьмы ему назначили условный срок. Во внимание приняли то обстоятельство, что у него имеются тяжелобольные дети и престарелые родители.

Следует отметить, что ранее Росстат известил о рекордных темпах снижения уровня бедности в стране — до 17,7 млн человек.


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