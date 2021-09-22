Бывшего мэра Майкопа приговорили к условному сроку по делу о вымогательстве земли у фермера

Суд приговорил бывшего мэра Майкопа Андрея Гетманова к двум с половиной годам условно по делу о вымогательству земельного участка у фермера, сообщили в управлении Следственного комитета по Адыгее.

Гетманов признан виновным по ч.1 ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки), ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов) и ч.3 ст.30, ч.6 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, в 2018 году Гетманов потребовал от фермера обменяться с ним земельными участками в Майкопском районе Адыгеи. Когда тот отказался, отмечает следствие, Гетманов начал ему угрожать убийством, и после этого фермер согласился на этот невыгодный для него обмен.

Также Гетманову вменили незаконное хранение в доме боевых патронов к нарезному огнестрельному оружию. Их изъяли при обыске у экс-чиновника. Кроме того, установил суд, в 2017 году Гетманов "решил похитить путем обмана имущество своего знакомого в виде прав собственности и аренды на три земельных участка". По версии следствия, он убедил этого знакомого подписать договоры купли-продажи и уступки прав аренды на земельные участки, а взамен пообещал передать права аренды на якобы равноценный земельный участок. Однако уполномоченный орган отказал в регистрации перехода права собственности на один из земельных участков.