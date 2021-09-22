           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:48

Число умерших от коронавируса россиян превысило 200 тысяч

фото ЗакС политика Число умерших от коронавируса россиян превысило 200 тысяч

Число умерших от коронавируса в России, по официальным данным, достигло 200 625 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. За минувшие сутки 21-22 сентября в статистику внесли 817 летальных исходов.

Всего за последний день в России выявлено 19 706 новых случаев заражения коронавирусом. Нарастающим итогом к 22 сентября известно о 7 333 557 случаев заболевания по всей стране. 

В Петербурге заболел еще 1 521 человек. Всего с марта 2020 года в городе зафиксировано 606 116 случаев болезни. По официальным данным, на 21 сентября от коронавируса умерли 21 407 петербуржцев, 43 смерти внесли в статистику за минувший день.

В Москве, где в общей сложности больше всего выявленных случаев болезни, заразился еще 1 991 человек. В Подмосковье — 986.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости22 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru