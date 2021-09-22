Велогонка La Strada масштабно ограничит движение в центре Петербурга 26 сентября

26 сентября в Петербурге будет перекрываться движение транспорта на разных участках в разное время из-за велогонки La Strada, сообщили в комитете по транспорту.
В этот день с 07:00 до 13:00 будет прекращено движение по адресам:
- Южная дорога;
- Большой Петровский мост;
- улица Савиной;
- Петровская площадь;
- Петровский проспект от Ремесленной улицы до моста Красного Курсанта;
- съезды с моста Бетанкура на Петровский проспект;
- мост Красного Курсанта;
- Ждановская набережная в направлении от моста Красного Курсанта к Большому проспекту П. С.; Ждановская улица от Офицерского переулка до Гимназического переулка;
- Тучков мост;
- Большой проспект П. С. от Тучкова моста до проспекта Добролюбова;
- проспект Добролюбова в направлении от Большого проспекта П. С. к Зоологическому переулку;
- площадь Академика Лихачева;
- Мытнинская набережная от проспекта Добролюбова до Биржевого моста;
- Биржевой мост;
- набережная Макарова от Тифлисской улицы до Биржевого моста;
- Биржевая площадь;
- Университетская набережная;
- Кадетская и 1-я линии В. О.;
- Большой проспект В. О. от Кадетской и 1-й линий В. О. до 6-7-й линий В. О.;
- 2-3-я линии В. О. от Университетской набережной до Большого проспекта В. О.;
- 4-5-я линии В. О. от Университетской набережной до Большого проспекта В. О.;
- Дворцовый мост;
- Дворцовый проезд;
- Адмиралтейская наб.;
- Дворцовая наб.;
- Эрмитажный мост;
- площадь Суворова;
- Троицкий мост;
- Прачечный мост;
- Верхний Лебяжий мост;
- набережная Кутузова;
- Воскресенская набережная;
- Смольная набережная;
- улица Смольного;
- площадь Растрелли;
- Лафонская улица (движение троллейбусов будет продолжено);
- площадь Пролетарской Диктатуры (движение троллейбусов будет продолжено);
- Смольный проспект;
- Синопская набережная от проспекта Бакунина до Смольной набережной;
- съезд с Большеохтинского моста на Смольную набережную;
- съезд с Литейного моста на набережную Кутузова;
- Невский проспект в направлении от Малой Морской улицы к Дворцовому проезду;
- Мраморный переулок.
В тот же день, 26 сентября, с 07:00 до 15:00 будет закрыт проезд по адресам:
- набережная реки Фонтанки от набережной Кутузова до улицы Чайковского;
- Гагаринская улица от набережной Кутузова до Шпалерной улицы;
- Академический переулок;
- Менделеевская линия;
- Биржевой проезд;
- Мошков переулок;
- Кричевский переулок;
- Водопроводный переулок;
- Южная дорога;
- Северная дорога от набережной Гребного канала до д. 12 по Северной дороге.
С 06:00 до 23:59 не проехать будет по адресам:
- проезд вдоль д. 4 по Дворцовой площади;
- проезд вдоль д. 4 и д. 6-8 по Дворцовой площади;
- Дворцовая площадь;
- Миллионная улица от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки.