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Новости 12:31

Велогонка La Strada масштабно ограничит движение в центре Петербурга 26 сентября

фото ЗакС политика Велогонка La Strada масштабно ограничит движение в центре Петербурга 26 сентября

26 сентября в Петербурге будет перекрываться движение транспорта на разных участках в разное время из-за велогонки La Strada, сообщили в комитете по транспорту.

В этот день с 07:00 до 13:00 будет прекращено движение по адресам:

  • Южная дорога;
  • Большой Петровский мост;
  • улица Савиной;
  • Петровская площадь;
  • Петровский проспект от Ремесленной улицы до моста Красного Курсанта;
  • съезды с моста Бетанкура на Петровский проспект;
  • мост Красного Курсанта;
  • Ждановская набережная в направлении от моста Красного Курсанта к Большому проспекту П. С.; Ждановская улица от Офицерского переулка до Гимназического переулка;
  • Тучков мост;
  • Большой проспект П. С. от Тучкова моста до проспекта Добролюбова;
  • проспект Добролюбова в направлении от Большого проспекта П. С. к Зоологическому переулку;
  • площадь Академика Лихачева;
  • Мытнинская набережная от проспекта Добролюбова до Биржевого моста;
  • Биржевой мост;
  • набережная Макарова от Тифлисской улицы до Биржевого моста;
  • Биржевая площадь;
  • Университетская набережная;
  • Кадетская и 1-я линии В. О.;
  • Большой проспект В. О. от Кадетской и 1-й линий В. О. до 6-7-й линий В. О.;
  • 2-3-я линии В. О. от Университетской набережной до Большого проспекта В. О.;
  • 4-5-я линии В. О. от Университетской набережной до Большого проспекта В. О.;
  • Дворцовый мост;
  • Дворцовый проезд;
  • Адмиралтейская наб.;
  • Дворцовая наб.;
  • Эрмитажный мост;
  • площадь Суворова;
  • Троицкий мост;
  • Прачечный мост;
  • Верхний Лебяжий мост;
  • набережная Кутузова;
  • Воскресенская набережная;
  • Смольная набережная;
  • улица Смольного;
  • площадь Растрелли;
  • Лафонская улица (движение троллейбусов будет продолжено);
  • площадь Пролетарской Диктатуры (движение троллейбусов будет продолжено);
  • Смольный проспект;
  • Синопская набережная от проспекта Бакунина до Смольной набережной;
  • съезд с Большеохтинского моста на Смольную набережную;
  • съезд с Литейного моста на набережную Кутузова;
  • Невский проспект в направлении от Малой Морской улицы к Дворцовому проезду;
  • Мраморный переулок.

В тот же день, 26 сентября, с 07:00 до 15:00 будет закрыт проезд по адресам:

  • набережная реки Фонтанки от набережной Кутузова до улицы Чайковского;
  • Гагаринская улица от набережной Кутузова до Шпалерной улицы;
  • Академический переулок;
  • Менделеевская линия;
  • Биржевой проезд;
  • Мошков переулок;
  • Кричевский переулок;
  • Водопроводный переулок;
  • Южная дорога;
  • Северная дорога от набережной Гребного канала до д. 12 по Северной дороге.

С 06:00 до 23:59 не проехать будет по адресам:

  • проезд вдоль д. 4 по Дворцовой площади;
  • проезд вдоль д. 4 и д. 6-8 по Дворцовой площади;
  • Дворцовая площадь;
  • Миллионная улица от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки.

 

фото: pixabay.com


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