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Новости 12:37

"Движемся к заветным цифрам": В РФ от COVID-19 привились уже 40 млн граждан

фото ЗакС политика "Движемся к заветным цифрам": В РФ от COVID-19 привились уже 40 млн граждан

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что с каждым днём растёт удельный вес россиян с иммунитетом к COVID-19, полученным вследствие пройденной вакцинации.

"Сегодня у нас есть вакцина, [и] уже достаточно высокий удельный вес людей, которые уже имеют иммунитет, привились <...> или переболели. <...> Мы движемся к заветным цифрам", – приводит РИА "Новости" высказывание главного санитарного врача РФ.

Попова уточнила, что на сегодняшний день от коронавируса привились уже 40 млн россиян.

Напомним, старт массовой вакцинации от COVID-19 дал ещё в декабре 2020 года Владимир Путин.


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