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Новости 12:58

Петербургские компании массово отправляют своих работников на удалёнку из-за коронавируса

Согласно данным исследования, проведённого центром SuperJob, работники 59% петербургских компаний были отправлены на удалённую работу: при этом 30% из них трудятся из дома из-за пандемии, а остальные — на постоянной основе.

Благодаря опросу удалось выделить положительные и отрицательные стороны дистанционной работы. Более половины опрошенных отметили экономию средств на проезд, кроме того, граждане рады любой возможности снизить контакт с заражёнными и не отвлекаться на офисный шум.

Наибольший минус дистанта являет собой ненормированный рабочий день, считают респонденты. Из других неудобств — необходимость совмещать работу и быт и затруднения в рабочей коммуникации. Более того, 27% заявили о нехватке живого общения.


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