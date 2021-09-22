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Новости 13:26

Самолет Ан-26 с экипажем из шести человек пропал с радаров под Хабаровском

фото ЗакС политика Самолет Ан-26 с экипажем из шести человек пропал с радаров под Хабаровском

В Хабаровском крае пропал с радаров самолет Ан-26, на борту которого находятся шесть человек, пишут "Интерфакс" и ТАСС со ссылкой на источники.

По словам источников, самолет проводил технический полет в 40 километрах от Хабаровска. В какой-то момент он перестал выходить на связь и пропал с радаров.

Источник ТАСС сообщил, что самолет выполнял технический полет по проверке средств связи, он принадлежит ЗАО "Летные проверки и системы". По словам собеседника агентства, экипаж не докладывал о неполадках на борту, взлет прошел в штатном режиме.

В МЧС подтвердили, что самолет пропал с радаров в 38 км от аэропорта Хабаровска, в районе заповедника Хехцир. На поиски вылетел вертолет Росавиации, из Хабаровска выдвинулись спасатели Амурского спасцентра. В готовности к вылету находится вертолет Ми-8 МЧС со спасателями. В МЧС отметили, что поиски осложняют темное время суток и неблагоприятные погодные условия.


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