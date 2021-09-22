           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:51

Число госпитализаций пациентов с COVID-19 за сутки возросло на сотню

фото ЗакС политика Число госпитализаций пациентов с COVID-19 за сутки возросло на сотню

В Петербурге за сутки 21-22 сентября госпитализировали 333 пациента с коронавирусом, следует из перечня эпидемиологических показателей Смольного. Накануне в больницы доставили 230 человек.

Всего в Петербурге развернуты 5 513 инфекционных коек. В стационарах на 22 сентября остаются 4 472 пациентов. 393 из них в реанимации, 152 подключены к аппаратам ИВЛ.

Лечение амбулаторно проходят 20 966 петербуржцев с COVID-19 и пневмониями. Бесплатные лекарства получают 19 440 человек. На карантине сидят 2 787 человек.

Полный цикл вакцинации в Петербурге завершили 1 616 887 человек. В городе есть запас вакцины в 758 137 доз.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости22 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru