Минздрав увеличил план по вакцинации от коронавируса в Петербурге до 3,5 млн человек

Министерство здравоохранения РФ подняло для Петербурга планку по количеству привитых от COVID-19 почти на 1 млн человек.

"Целевой показатель Минздрава по вакцинации петербуржцев - 3,5 млн человек", - передаёт "Интерфакс" послание ведомства.

Получается, что для соответствия заданному уровню в Северной столице должны быть привиты 65% жителей.

В июне Минздрав обозначал другие цели, говоря о 2,7 млн вакцинированных. Такого показателя следовало достичь к 31 августа, однако этого не произошло и по сей день: на данный момент от COVID-19 привились лишь 1,6 млн петербуржцев.