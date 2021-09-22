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Путин встретится с руководителями думских партий 25 сентября

фото ЗакС политика Путин встретится с руководителями думских партий 25 сентября

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин встретится с руководителями прошедших в Госдуму партий 25 сентября, передает РИА "Новости".

Эту дату называл источник агентства, сообщая, что ее перенесли с пятницы на субботу. Песков в ответ на вопрос, действительно ли встреча состоится 25 сентября, ответил утвердительно.

Встреча пройдет в формате видеоконференции. Путин пока остается на самоизоляции после контактов с сотрудниками, которые заболели COVID-19.

Выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 октября. В Думу по спискам прошли пять партий: "Единая Россия" (324 мандата), КПРФ (57 мест), "Справедливая Россия - За правду" (27), ЛДПР (21), "Новые люди" (13).

 


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