Во Владимире суд отклонил апелляцию Навального на решение ФСИН поставить его на учёт как склонного к побегу

Владимирский суд отказался удовлетворять апелляцию политика Алексея Навального на решение ФСИН поставить его на учёт как склонного к совершению побега, информирует РИА "Новости".

Оппозиционер участвовал в заседании по видеосвязи.

Ранее аналогичную жалобу отклонил Мосгорсуд.

В июне СМИ опубликовали выдержки из судебных документов, в которых говорилось, что поводом для постановки политика на учёт послужили его шутки про желание и готовность сбежать, высказанные в присутствии сотрудников ФСИН.

Напомним, летом после получения статуса "склонного к побегу" пребывающего в покровской ИК-2 Навального начали подвергать регулярным ночным побудкам, вскоре после чего объявил протестную голодовку, которая продлилась почти месяц.